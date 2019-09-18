Pentagon Trump'a İran'a yönelik askeri seçenekler sundu

Pentagon'un ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a yönelik bir dizi askeri seçenek sunduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan İHA saldırılarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a yönelik askeri seçenekler sunduğu belirtildi.

New York Times'ta yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Trump'a İran'ın füze depolama alanlarının vurulması ve İran'ın petrol altyapısına yönelik siber operasyonları içeren askeri seçenekler önerdi.

Foreign Policy'nin aktardığı Trump yönetiminden bir kaynağa göre ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgede askeri varlığın artırılması görüşündeyken, ABD Savunma Bakanlığı yüksek maliyet nedeniyle bölgede daha ihtiyatlı hamleler yapma görüşünde.