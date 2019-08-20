Pentagon: Teknolojimizi korumak için sert kararlar almaya hazırız

Pentagon'nun Ortadoğu’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Mulroy, 'Türkiye’nin F-35 programının iptal edilmesi yönünde bakanlığın verdiği kararda görüldüğü gibi, ABD teknolojisini korumak için sert kararlar almaya hazırız' dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'nun Ortadoğu’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Mulroy, "ABD teknolojisini korumak için sert kararlar almaya hazırız" dedi.

Al-Monitor sitesine konuşan Mulroy, ortaklarının "terörizmle savaşta kapasitesini artırmaya devam edeceklerini" söyleyerek, "ABD bölgesel huzuru bozanları caydırmaya ve Ortadoğu’da istikrarı desteklemeye bağlı kalacaktır” diye konuştu.

Mulroy, F-35 programı ile ilgili de konuşarak, “Türkiye’nin F-35 programının iptal edilmesi yönünde bakanlığın verdiği kararda görüldüğü gibi, ABD teknolojisini korumak için sert kararlar almaya hazırız” dedi.

Mulroy, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in, ilk resmi ziyaretlerini Asya-Pasifik ülkelerine gerçekleştirmesi üzerine ise “Mesaj basit olacak. Bu demektir ki, Rusya'da Çin silahlarının satın alınması, bizim silahlarımızın operasyonel güvenliğini tehdit ettiği takdirde, kendi silahlarımızı çekmekten başka seçeneğimiz kalmaz” diye konuştu.

