Pentagon: Suriye'de kalmayı sürdüreceğiz

Pentagon, Suriye'de kalmayı sürdüreceklerini, çıkış için bir zaman çizelgesinin ellerinde henüz olmadığını duyurdu.

Pentagon, ABD'nin Suriye'deki IŞİD militanlarıyla savaşmaya yönelik askeri politikasının, bu hafta Cumhurbaşkanı Donald Trump ile yapılan görüşmelerin ardından aynı kaldığını ve askere çekilmek için bir tarih verilmediğini duyurdu.

Üst düzey bir yetkili Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Trump'ın bu hafta ABD Ulusal Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de IŞİD'i yenmek için biraz daha görevde kalmasını ancak nispeten yakın vadede sürecin sonlanmasınıistediğini söyledi.

Trump, geçtiğimiz hafta ABD askeri kuvvetlerine Suriye'den çıkma isteğinin işaretini vermiş ve yetkililer Trump'ın ülkenin iç güvenlik sorunları nedeniyle erken geri çekilmeyi zorladığını söylemişti.

General Kenneth McKenzie verdiği demeçte, “Suriye'deki IŞİD'e karşı kesin zafere ulaştığımızda, bölgedeki varlığımızı düzenlemeyi her zaman düşünmüştük, bu anlamda hiçbir şey değişmedi” dedi.

McKenzie, Trump'ın ABD ordusuna herhangi bir zaman çizelgesi vermediğini de ekledi.