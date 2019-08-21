Pentagon: Suriye ordusu kimyasal silah kullanırsa cevap veririz

Pentagon sözcüsü Sean Robertson, Suriye'yi hedef alarak, kimyasal silah kullanması halinde ABD’nin Suriye ordusuna cevap vereceğini söyledi.

Pentagon sözcüsü Sean Robertson, kimyasal silah kullanması halinde ABD’nin Suriye ordusuna cevap vereceğini söyledi.

Marbuta Haber’de yer alan habere göre, Robertson, ABD’nin kimyasal silah kullanımı konusunda açık bir tutuma sahip olduğunu öne sürerek, son günlerde çatışmaların şiddetlendiği İdlib’de kullanılması halinde Suriye ordusuna cevap vereceklerini söyledi.

Robertson İdlib'de ateşkes çağrısında da bulunarak, Rusya ve Suriye’ye, "insani yardımların ulaştırılması için operasyonları durdurun" dedi.