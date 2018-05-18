Pentagon sözcüsü: Pakistan terörün hem destekçisi hem de kurbanı

Pentagon sözcüsü Dana W. White, Pakistan'ı suçlayarak 'terörün hem destekçisi hem de kurbanı olduğunu' iddia etti.

Pentagon sözcüsü Dana W. White, Pakistan'ı hedef alan bir konuşma yaptı. Afganistan'daki saldırıların ardında Pakistan'ın olduğunu öne süren White, "Pakistan terörün hem kurbanı hem de destekçisi" diye konuştu.

White, "Pakistan'ın kesinlikle bölgesel güvenlik konusunda daha fazla şey yapabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'li sözcü, "Pakistan'ın vermesi gereken kararlar olduğunu" ve "bölgenin güvenliği için bir ortak haline gelmelerini umduklarını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın "terörü desteklediğini" öne sürerek tartışma başlatmıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja Asif, "Artık tarih bize ABD'ye körü körüne inanmamayı öğretiyor. Mutlu olmadıkları için üzgünüz ancak onurumuzdan daha fazla taviz vermeyeceğiz" diyerek ABD ile işbirliğini azaltacaklarını belirtmişti.