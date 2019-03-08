Pentagon: S-400’lerin alınmasının sonuçları kesinlikle ağır olur

Pentagon Sözcüsü Charlie E. Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles E. Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülkenin askeri ilişkileri açısından ağır sonuçları olacağını belirterek, "F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak." dedi.

Summers, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasına ilişkin soruya yanıt veren Summers, "Türkiye, S-400'leri alırsa bunun askeri ilişkilerimiz bakımından ağır sonuçları olur. F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Bir NATO müttefikine yönelik 'Ağır sonuçları olur.' ifadesi ile ne demek istiyorsunuz?" sorusuna ise Summers, önceki sözlerini tekrarlayarak, "F-35 ve Patriotları alamayacaklar, bunu kastediyorum" diye yanıt verdi.