Pentagon S-400 toplantısını ikinci kez iptal etti: 'İşler hiç iyi gitmiyor'

Pentagon, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin yapacağı basın toplantısını 2. kez iptal etti. ABD'li gazeteci Paul Mcleary, ertelemeye ilişkin 'İşler hiç iyi gitmiyor' yorumunda bulundu.

Pentagon, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin dün yapılacak olan basın toplantısını 2. kez iptal etti.

Pentagon, ilk olarak 12 Temmuz'da yapılacağını duyurduğu basın toplantısını ertelemiş ve akşam saatlerinde toplantının iptal edildiğini duyurmuştu.

İkinci duyuruyla 15 Temmuz'da yapılacağı bildirilen toplantı dün yine ertelendi.

ABD'li gazeteci Paul Mcleary, sosyal medya hesabından "İnanılmaz. Pentagon, programındaki S-400 ve Türkiye konulu basın toplantısını ikinci kez iptal etti. İşler hiç iyi gitmiyor" yorumunda bulundu.

ABD'deki önemli basın kuruluşlarında ise erteleme gündemine ilişkin herhangi bir değerlendirme yer almadı.