Pentagon: Rusya'nın Türkiye'yle aramızı açmasına izin vermeyeceğiz

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Eric Pahon, Rusya'nın S-400 krizinden yararlanarak Türkiye ve ABD'nin arasını açmaya çalıştığını belirtti.

Pentagon sözcüsü Eric Pahon, Rusya'nın S-400 krizinden yararlanarak Türkiye ve ABD arasında yaşanan gerilimden faydalanma girişimlerine izin vermeyeceklerini belirtti.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre Pahon, “Rusya'nın temel hedefi, NATO ittifakında çatlaklar yaratmak ama böyle bir şey olmayacak” dedi.

Pentagon sözcüsü, “S-400 anlaşması ve bunun F-35 jetleri programına etkileri konusunda, Türkiye-ABD-NATO ilişkisinin geneline ve bu ilişkinin ne kadar büyük ve katmanlı olduğuna bakmak lazım. ABD Türkiye’ye kilit bir stratejik müttefik olarak çok değer veriyor. Tatbikatlara, onların kuvvetleriyle birlikte çalışma kapasitemizi artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ilişkinin derinliğine bakmak lazım. Moskova ise (Türkiye-ABD arasında S-400 konusunda yaşanan) bölünmeyi kullanarak bu çok derin ilişkiye zarar vermeye çalışıyor” diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN NATO'YLA UYUMLU OLMASINI İSTERİZ'

ABD ve Türkiye arasındaki ilişkinin devam edeceğini belirten Pahon, “Biz Türkiye’yle neredeyse 70 yıldır müttefikiz. Zor zamanlardan geçtik, bu olacak. Tabii ki Türkiye’nin S-400 alımından vazgeçmesini, S-400'ü satın almamasını ve Patriot’lar gibi NATO'yla uyumlu bir sistemi almasını isteriz” dedi.

Pahon, S-400 krizi konusunda Türk yetkililerle görüşmelerini sürdürdüklerini belirterek, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın bu hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la görüştüğünü hatırlattı. Pahon, “İki ülke askeri ilişkilerinin çok önemli olduğunu ve bunu devam etmesini istediklerini tekrar vurguladılar” dedi. Pentagon sözcüsü, iki bakanın NATO savunma bakanları toplantısında bire bir görüşmeyi planladığını ifade etti.