Pentagon: İran'a karşı gereken adımı atacağız

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Robert Manning, ABD ordusunun "İran'ın kötü niyetli faaliyetlerine" karşı gerekli tüm adımları atacağını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Robert Manning, haftalık brifinginde İran hakkında konuştu. Manning "İran'ın bölgedeki kötü niyetli faaliyetlerinin faydalı olmadığını söyledik. Onlar bölgede istikrarı bozan bir güçtür. Spesifik adımlara girmeyeceğim ancak İran istikrarsızlık yaratan bir güçtür ve bunu engellemek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Manning, geçen hafta Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, "ABD'nin İran'a karşı 'IŞİD karşıtı koalisyon'a benzer bir koalisyon için müttefikleriyle görüştüğüne" yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine "Bayan Nauert'in açıklamalarını tasdik ediyorum. Bildiğiniz üzere Savunma Bakanlığı bir planlama organizasyonudur. Daha önce de dediğimiz gibi İran'ın bölgedeki kötü niyetli etkisine karşı gereken her adımı atacağız. Şu aşamada dile getirmek istediğim kısım bu kadar" dedi.