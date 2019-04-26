Pentagon: F-35 programı çuvalladı

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Pentagon müfettişlerine yaptığı açıklamada F-35 programının 'çuvalladığını' söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı'na vekalet eden Patrick Shanahan, hakkında yürütülen bir etik kurul soruşturması sırasında, müfettişlere, F-35 savaş uçağı programının "çuvalladığını" söyledi.

Pentagon'un soruşturmayla ilgili açıkladığı rapora göre Shanahan, bu açıklamaları yaparken "muhteşem" olarak tanımladığı savaş uçağının kendisini değil, programın genelini kasettiğinin de altını çizdi.

Shanahan hakkındaki Etik Komisyon araştırması, daha önce yönetici olarak çalıştığı Boeing firmasını, F-35'lerin ana üreticisi olan Lockheed Martin karşısında 'kayırmakla' itham edilmesi üzerinde başlamıştı.

Komisyon soruşturma sonunda Shanahan'ı akladı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Komisyon ayrıca, Shanahan'ın F-35 programıyla ilgili sözlerinin önemli ve "diğer üst düzey hükümet yetkililerinin açıklamalarıyla uyumlu olduğuna" karar verdi.

YEDEK PARÇA VE UÇUŞ MALİYETİ SORUNU

Shanahan'ın F-35 programıyla ilgili eleştirileri, "radara yakalanmama yeteneği, süpersonik hızı, aşırı çevikliği ve eşsiz sensör füzyon teknolojisiyle geleceğin ölümcül ve çok yönlü savaş uçağı" olarak lanse edilen F-35'lerin "yedek parça sorununa ve uçuşların maliyetine" odaklanıyor.

Patrick Shanahan'ın kaygıları, ABD Sayıştayı'nın dün yayımladığı bir raporda da yer aldı.

ABD Kongresine sunulan rapora göre F-35 projesinde parçalarda uyuşmazlık, tamiratta uzun süreli gecikmeler ve gerekli parçaların tedarik edilememesi gibi sebeplerden dolayı planlanandan çok daha az test uçuşu yapılabildi.

