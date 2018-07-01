Pentagon duyurmadan görev tanımını değiştirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) görev tanımını herhangi bir açıklama yapmaksızın değiştirdi. Kamuoyuna duyurulmayan değişiklik internet sitesinde tesadüfen görüldü.
Bu yıl içerisinde yapıldığı anlaşılan değişikle, Pentagon'un internet sitesinde bugüne kadar "caydırıcılık" olarak ifade edilen görev tanımı, "yurtdışındaki ABD nüfuzunu korumak" şeklinde değiştirildi.
AÇIK AÇIK İLAN ETTİLER
Pentagon'un sitesinde yer alan görev tanımı eskiden tam olarak şu şekildeydi:
"Savunma Bakanlığı'nın görevi caydırıcılık ve ülkemizin güvenliğini korumak için gereken askeri güçleri sağlamaktır"
Şimdiyse Pentagon görevini şu şekilde tarif ediyor:
"Savunma Bakanlığı'nın görevi ülkemizin güvenliğini korumak ve yurtdışında Amerikan nüfuzunu tahkim etmek için birleşik ölümcül güçler sağlamaktır."