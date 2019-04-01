Pentagon doğruladı: F-35 ekipmanlarının Türkiye'ye sevkiyatı durduruldu

ABD Türkiye'ye F-35 projesiyle bağlantılı ekipman sevkiyatını durdurdu.

Reuters haber ajansı ABD'nin, Türkiye'ye teslim etmek zorunda olduğu F-35'lerin bazı materyallerinin sevkiyatını durdurma kararı aldığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı, "Türkiye’nin F-35 programından ayrılması halinde F-35 tedarik zincirinin olumsuz etkilenmemesi için önlemler aldık" açıklamasını yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, "Türkiye'nin S-400 konusundaki net kararı göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin F-35 operasyonel kapasitesiyle bağlantılı teslimat ve faaliyetler askıya alınmıştır. Bu önemli konuyla ilgili Türkiye ile diyaloğumuz devam etmektedir" denildi.

Diğer yandan ​Pentagon'un açıklamasında, "Türkiye'nin F-35 savaş uçakları için ürettiği parçaların yerini alabilecek ikincil kaynakları oluşturuyoruz" ifadeleri yer buldu.