Pentagon doğruladı: F-35 ekipmanlarının Türkiye'ye sevkiyatı durduruldu

Reuters haber ajansı ABD'nin, Türkiye'ye teslim etmek zorunda olduğu F-35'lerin bazı materyallerinin sevkiyatını durdurma kararı aldığını duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı, "Türkiye’nin F-35 programından ayrılması halinde F-35 tedarik zincirinin olumsuz etkilenmemesi için önlemler aldık" açıklamasını yaptı.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, "Türkiye'nin S-400 konusundaki net kararı göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin F-35 operasyonel kapasitesiyle bağlantılı teslimat ve faaliyetler askıya alınmıştır. Bu önemli konuyla ilgili Türkiye ile diyaloğumuz devam etmektedir" denildi.
Diğer yandan Pentagon'un açıklamasında, "Türkiye'nin F-35 savaş uçakları için ürettiği parçaların yerini alabilecek ikincil kaynakları oluşturuyoruz" ifadeleri yer buldu.