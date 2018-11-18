Pentagon denetimden geçemedi: Düzeltmenin maliyeti 559 milyon doları bulacak

Pentagon'a yapılan kapsamlı denetim 2 binden fazla hatayı ortaya çıkardı. Denetimde çıkan sorunların giderilmesinin maliyetinin yaklaşık 559 milyon dolar olacağı belirtiliyor.

ABD Savunma Bakanlığı'nın 2,8 trilyon dolarlık mal varlığına denetim uygulandı. Pentagon'un 585 bin binası ve yapısı denetimden geçirildi.

Denetim sonucuna göre dünya çapında 4 bin 700 alanda tesisi bulunan Pentagon, 15 bin 700 hava aracına ve 280 savaş gemisine sahip.

DENETİMİN MALİYETİ 413 MİLYON DOLAR

Pentagon'un 1,5 milyon aktif çalışanla"dünyanın en büyük işverenlerinden biri" olduğu belirtiliyor.

Pentagon'a uygulanan denetim 20 bağımsız kuruluş tarafından, 1200 denetçiyle gerçekleştirildi.

Bir yıl süren denetimin maliyeti 413 milyon dolar oldu. Denetimde 2 bin sorun tespit edildi.

DÜZELTMEK İÇİN 559 MİLYON DOLAR HARCANACAK

ABD Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, denetimde ortaya çıkan sorunların çözülmesi için 559 milyon dolar harcanması gerekecek.

Denetimde ortaya çıkan sorunlar arasında siber güvenlik problemleri ve envanter hataları da bulunuyor.

Bakanlık açıklamasına göre Pentagon'a gerçekleştirilen denetim, "şimdiye kadar yapılan en kapsamlı denetim" oldu.

Denetim için ödeme yapılan yerler arasında Ernst & Young ve KPMG gibi şirketler bulunuyor.

ABD Savunma Bakanlığı, diğer devlet kurumlarının aksine normal koşullarda denetlenmiyor. Buna sebep olarak bakanlığın "geleneksel yollarla denetlenemeyecek kadar büyük olması" gösteriliyor.