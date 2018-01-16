Pentagon: Afrin'de PYD unsurlarını desteklemiyoruz

Pentagon, ABD'nin Afrin'deki PYD unsurlarını desteklemediğini ve IŞİD'le mücadele operasyonlarının parçası olarak görmediğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afrin'deki PYD unsurlarını desteklemediklerini ve onları IŞİD ile mücadele operasyonlarının parçası olarak görmediklerini açıkladı.

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, "Onları IŞİD mücadele operasyonlarımızın parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Afrin'de verdiği bir destek veya eğitim olmadığına işaret eden Binbaşı Galloway, "SDG alanlarının dışındaki unsurlar, bizden herhangi bir eğitim-tavsiye-destek almıyor. Desteklediğimiz gruplar özellikle IŞİD karşıtı operasyonlara katılan gruplardır" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Afrin'e muhtemel operasyonlarının da parçası olmadıklarını aktaran Galloway tüm tarafları, gerginliği tırmandıran adımlardan kaçınmaya teşvik ettiklerini kaydetti.