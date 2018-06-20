Pentagon açıkladı: Türkiye'ye ilk F-35 yarın verilecek

ABD Senatosu'nun Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını askıya alan tasarıyı kabul etmesine karşın, Pentagon, iki adet F-35'in yarın teslim edileceğini açıkladı.

ABD Senatosu, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını askıya alan karar tasarısını onaylamıştı. AKP hükümetinin tepki gösterdiği karar, bir süredir Türkiye ve ABD arasında yeni bir gerilim başlığına dönüşmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise bugün bir açıklama yaparak, ABD Senatosu'nun Başkan Trump henüz onaylamadığı için yürürlüğe girmeyen kararına karşın, iki adet F-35'in yarın Teksas'ta gerçekleştirilecek törenle Türkiye'ye teslim edileceğini açıkladı.

'TÜRKİYE NATO'NUN EN ÖNEMLİ MÜTTEFİKLERİNDEN'

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, "Lockheed Martin, 21 Haziran Perşembe günü Fort Worth'da Türkiye için bir açılış töreni düzenleyecek ve uçaklar ilk aşamada Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne geçecek. Türk F-35 pilotları ve bakım görevlileri, Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne ulaştı ve yakında uçuş eğitimlerine başlayacaklar" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın, Senato'nun aldığı karar hakkında yorum yapmayacağını da belirten Andrews, "Türkiye, NATO'nun en önemli müttefiklerinden ve 2002'den bu yana F-35 programının uluslararası katılımcılarından biridir" diye konuştu.

