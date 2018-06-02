Pentagon: 2017’de en az 500 sivili öldürdük

ABD Savunma Bakanlığı ilk kez Kongre’nin getirdiği zorunluluk nedeniyle öldürdüğü sivillere dair bir rapor yayımladı. Pentagon, raporunda 2017 yılında yaklaşık 500 sivili öldürdüğünü açıkladı.

ABD Kongresi’nin yeni kararı üzerine Pentagon ilk kez öldürdüğü sivillere ilişkin rakamları yayımladı. Rapora göre ABD ordusu 2017 yılında en az 500 sivili öldürdü.

ABD Savunma Bakanlığı’nın yıllık raporuna göre ABD ordusu 2017 yılında Afganistan, Irak, Suriye ve Yemen’de 499 sivili öldürdü, 169 sivilin yaralanmasına neden oldu. Raporda Libya ve Somali’den herhangi bir sivil ölümü bilgisine ulaşılmadığı ifade edildi.

Raporda Irak ve Suriye’den gelen 450 sivil ölümüyle ilgili bilgilerin sınırlı kaynaklardan geldiği için değerlendirildiği, toplam sayının buna bağlı olarak artabileceği de belirtildi.

ABD’de Kongre’de bu yıl kabul edilen kararla ilk kez ABD ordusunun dünya genelindeki kara ve hava operasyonlarında neden olduğu sivil ölüm sayısı açıklanıyor.

2016 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama ABD hava saldırılarında 2009-2015 arasında ölen sivillerin sayısını 64 olarak açıklamıştı.

GERÇEK SAYI KAT KAT FAZLA

Öte yandan Amerikan İnsan Hakları Birliği’nden Hina Shamsi raporun güvenilir olmadığını ve sivil ölümlerinin düşük gösterildiğini, bağımsız medyanın ve gözlem gruplarının değerlendirmelerinin ABD ordusunun deniz aşırı ülkelerde açıklanan sayıdan kat kat fazla sivilin ölümüne neden olduğunu gösterdiğini kaydetti.