Pence: Yaptırımlar Brunson bırakılıncaya kadar devam edecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Twitter'dan yeni bir mesaj paylaşarak Papaz Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye ekonomik yaptırımların devam edeceğini açıkladı.

Pence mesajında şu ifadeleri kullandı:

"ABD Hükümeti Türkiye'ye sert ekonomik yaptırımlar getirdi ve Başkan Erdoğan ile Türk hükümeti Papaz Brunson'u serbest bırakıncaya ve bu masum din adamı ABD'ye dönünceye kadar [yaptırımlar] devam edecek."

The U.S. government imposed harsh economic sanctions on Turkey and will continue until President Erdogan and the Turkish government release Pastor Brunson and return this innocent man of faith to the U.S. https://t.co/2q1J9YsWfO

