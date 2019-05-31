Pence ve Trudeau yeni ticaret anlaşmasını görüştü

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Kongesi'nin yeni Kuzey Amerika ticaret anlaşmasını onaylaması için yönetimin tüm gücüyle çalıştığını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Kongresi'nin yeni Kuzey Amerika ticaret anlaşmasını onaylaması için çalışma yürüttüklerini belirtti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmesinin ardından soruları yanıtlayan Pence, yeni anlaşmaya dair Demokratlar'ın tepkisinden endişe duymadıklarını dile getirdi.

Pence, "Washington'da tartışmalar yükselecek olsa da ABD ve Kanada halkı bilmelidir ki yönetimimiz, Kongre'nin ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nı (USMCA) bu yaz onaylaması için tüm varlığıyla çalışmaktadır" dedi.

Geçen yıl Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) yerine imzalanan USMCA, henüz üç ülkede de onaylanmayı bekliyor.

Pence-Trudeau görüşmesi, iki ülkenin geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'ın terk ettiği G7 zirvesinden bu yana ilk resmi görüşmesi oldu.

Pence ve Trudeau'nun ayrıca Çin ve Küba ilişkilerine ilişkin karşılıklı görüş aldığı belirtildi.