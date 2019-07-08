Pence: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İran'a baskıya devam edeceklerini söyleyerek 'İran’ın asla nükleer bir silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz' dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, “İran, ABD’nin kendini kontrol altında tutmasını, kararsızlıkla karıştırmamalı” dedi.

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen ‘İsrail için Hıristiyan Birliği (CUFI) 2019 Zirvesi’nin açılışında konuşan Pence, ABD’nin, İran’la nükleer programı hakkında konuşmaya açık olduğunu ve savaş istemediğini ileri sürdü. Pence, Trump yönetiminin ABD’nin çıkarlarını ve vatandaşlarını korumaya hazır olduğunu savundu.

Pence; “İran, ABD’nin kendini kontrol altında tutmasını, kararsızlıkla karıştırmamalı. İran’ın yarattığı kötü etkiye karşı çıkmaya devam edeceğiz, ekonomisine baskı uygulamaya devam edeceğiz ve İran’ın asla nükleer bir silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.