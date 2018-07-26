Pekin’deki ABD Büyükelçiliği önündeki patlamada bir kişi yaralandı

Çin’in başkenti Pekin’de ABD Büyükelçiliği önünde patlama olduğu haberleri doğrulandı. ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada büyükelçilik önünde bir bombanın patlatıldığı, olayda yalnızca bombayı patlatan kişinin yaralandığı belirtildi. Çin ise saldırıda havai fişek kullanıldığını bildirdi.

Çin’in başkenti Pekin’de ABD Büyükelçiliği önünde bir patlama gerçekleştiği doğrulandı. ABD Büyükelçiliği patlamayı doğrularken, bombalı saldırıda bulunulduğunu, olayda yalnızca bombayı patlatan kişinin yaralandığını açıkladı.

Ancak Çin polis yetkilileri saldırıda havai fişek kullanıldığını belirtti.

Pekin polisi saldırganın iç Moğolistan bölgesinden 26 yaşında bir erkek olduğu bilgisini verdi.

Olayda bir polis aracının da zarar gördüğü belirtiliyor.

Patlamayla ilgili, erken saatlerde çeşitli medya kanallarında farklı iddialarda bulunulmuştu. Çin devlet gazetesi Global Times bir kadının elçilik önünde üstüne benzin dökerek kendisini yakmak istediğini ve polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldığını yazmıştı.

Patlamanın gerçekleştiği konsolosluklar bölgesinde bulunan Hindistan ve Güney Kore büyükelçilik çalışanları Reuters’a herhangi bir olağandışı olaya tanık olmadıklarını ve normal çalışma düzenlerini sürdürdüklerini söylemişti.