Pekin'de ABD Büyükelçiliği önünde 'patlama' muamması

Çin'in başkenti Pekin'de ABD Büyükelçiliği önünde patlama meydana geldiği ileri sürüldü. ABD ve Çin'den olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Çin polisinin büyükelçilik binası önünde bir araçta inceleme yaptığını bildiriliyor.

Reuters ABD Büyükelçiliği yakınında bulunan Hindistan ve Güney Kore Büyükelçiliği çalışanlarının olağandışı bir olaya tanık olmadıklarını, normal çalışma rutinlerine devam ettiklerini söylediklerini yazdı.

Çin medyasından Global Times da olayın büyükelçilik önünde bir kadının üzerine benzin dökerek kendisini yakma girişimi olduğunu yazdı. Polisin kadını bölgeden uzaklaştırdığı bildirildi.

RT'nin aktardığına göre, Radio Free Asia haber sitesi ise bir adamın büyükelçilik binasına el yapımı bir patlayıcı atarken patlayıcının elinde patladığı iddiasına yer verdi.

Pekin'de ABD Büyükelçiliği binası önünde bir patlama meydana geldiği ileri sürüldü.

Bölgede diğer ülkelerin de büyükelçilikleri bulunuyor.

Olayın ardından bazı sosyal medya hesaplarından fotoğraf ve videolar paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde bölgeden dumanların yükseldiği görülüyor.

just now. Large explosion just minutes ago at either the US or Indian embassy here in Beijing.https://t.co/1QAgZxBE7X

— Xah Lee (@xah_lee) 26 Temmuz 2018