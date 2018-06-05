İspanya'nın yeni başbakanı Pedro Sanchez, İncil üzerine yemin etmeyen ilk İspanya Başbakanı oldu.

İspanya'da devlet görevlilerinin yemin konusundaki protokolleri 2014 yılında gevşetilmiş, dini sembollerin kullanılması seçenek haline gelmişti.

İspanya'nın yeni başbakanı Pedro Sanchez, İncil üzerine yemin etmek istemeyen ilk İspanya Başbakanı oldu. Sanchez, dini herhangi bir sembole yemin etmeden göreve geldi.

Sosyal demokrat İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin lideri Sanchez, Katolik Kilisesi'ni zaman zaman karşısına almasıyla biliniyor. Sanchez'in parti liderliğine gelirken kullandığı manifestosunda Katolik Kilisesi'ne yapılan yardımların kesilmesi öngörülüyordu.

Ayrıca Sanchez'in devlet okullarında dini eğitim için para verilmesini ve kilisenin kimi vergilerden muaf tutulmasını da kaldırmak istediği biliniyor.

Ancak Sanchez'in partisinin 350 koltuklu mecliste yalnızca 84 vekili var, bu kararların uygulamaya konabilmesi için iki partinin daha ikna edilmesi gerekiyor.