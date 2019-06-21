Pedofiliyle suçlanan Moore ABD Senatosu'na tekrar aday

ABD’de Cumhuriyetçi Parti üyesi Roy Moore 2020 Senato seçimleri için adaylığını açıkladı. Hakkında bir çok taciz ve çocuk istismarı suçlaması bulunan Moore 2017 yılı seçimlerinde başarısız olmuştu.

2017 yılında Alabama eyaletinden ABD senatosu için Cumhuriyetçilerin adayı olan Roy Moore, 2020’de yapılacak seçimler için de adaylığını açıkladı. 2017 yılında 9 kişi Moore tarafından cinsel istismara uğradığını açıklarken mağdurlardan 6’sı olay yaşandığında kendilerinin 14 Moore’unsa 30’lu yaşlarda olduğunu belirtmişti.

Moore’un eşi Kayla Moore, Roy Moore’un destekçilerine attığı bir mailde kocasının ‘kendisine karşı komplo kuranlarla savaştığını’ yazmıştı. Moore’un dava açtıkları arasında komedyen Sacha Baron Cohen’de bulunmakta. Cohen, Moore’u konuk ettiği programda onun pedofili olduğu suçlamaları gündeme getirmişti.

TRUMP OY VERME ÇAĞRISI YAPMIŞTI

2017’de Moore’un aday olmasının ardından suçlamalara rağmen ABD Başkanı Donald Trump Moore’a yönelik oy çağrısı yapmaya devam etmişti. Seçimlerde başarısız olan Moore, 2017’deki rakibi Doug Jones’a karşı tekrar yarışacak.

Moore’un adaylığı bazı Cumhuriyetçi Parti üyeleri tarafından eleştiriliyor. AP’ye konuşan Kentucky senatörü Mitch McConnel, Moore’un adaylığı konusunda “O (Moore) istedğini yapabilir, biz ona her durumda karşı çıkacağız” yorumunda bulundu. Eski Alabama Senatörü Richard Shelby’yse Moore’a engel olmayacağını fakat Moore’a karşı duracak bir sürü Cumhuriyetçi’nin var olduğunu söyledi.

TRUMP: CUMHURİYETÇİLER ALABAMA’DA BİR YENİLGİYİ DAHA KALDIRAMAZ

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Moore’a karşı bir şeyi olmadığını" ama Moore’un kazanabileceğini düşünmediğini belirtmişti. Cumhuriyetçilerin Alabama’da bir kere daha kaybetmesine izin verilmemesi gerktiğini söyleyen Trump, kaybedilmesi durumunda sonuçların ‘falaket’ olacağını iddia etti.

Trump yaptığı paylaşımlardan birinde “...Eğer Alabama 2020’de Senato’ya bir Cumhuriyetçi seçmezse benim başkanlığım boyunca yaptığımız kürtaj karşıtı kazanımlar da dahil bir sürü inanılmaz şey kaybedilebilir. Roy Moore kazanamaz ve sonuçlar yıkıcı olacak...” sözlerini kullanmıştı.