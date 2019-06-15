Patron istedi mahkeme emri verdi: ABD’li havayolu işçilerinin eylemi engellendi

American Airlines çalışanlarının başlatmış olduğu iş yavaşlatma eylemi ABD Federal Mahkemesi tarafından engellendi. Yasa dışı ilan edilen eylem patron tarafından 'yıkıcı' olarak tanımlanıyordu.

ABD Kuzey Texas Bölge Mahkemesi’nde verilen karara göre American Airlines işçilerinin yürüttüğü iş yavaşlatma eylemi yasaklandı. Dünyanın en büyük yolcu taşıma firması olan American Airlines’da iş yavaşlatma eylemi iki sendika tarafından yürütülüyordu.

Reuters'in haberine göre firmanın talebi üzerine mahkeme eylemi yasaklarken firmadan gelen açıklamada sendikaların “yasa dışı iş yavaşlatma eylemlerini sıkıntılı bir boyuta çıkarttığı ve bu yolla American Airlines için bir kriz yarattıkları” iddia edildi.

EK MESAİYİ REDDETMEK YASAK

Bölge mahkemesi Uluslararası Makinistler Birliği ve Amerika Ulaşım İşçileri sendikalarına yönelik verdiği kararda direk iş yavaşlatma eyleminin sonlandırılmasının yanı sıra ek mesaiyi reddetmek ve “American Airlines’ı kötü etkileyebilecek tüm eylemler” yasaklandı. 2015’te başlayan iş yavaşlatmanın başlamasından bu yana 722 uçuş iptal edilmişti.