Patriot sistemleri çalışmıyor mu?

Patriot sistemlerinin füze savunma konusunda çok düşük başarı oranına sahip olduğu, sistemi kullanan ülkelerin başarı oranlarını makyajladığı öne sürülüyor.

ABD tarafından geliştirilen Patriot füze savunma sisteminin çok düşük başarı oranına sahip olduğu, şimdiye kadar hiçbir uzun menzilli balistik füzeyi imha etmediği söyleniyor.

Foreign Policy'nin haberine göre Husilerin Yemen'e gönderdiği füzelere Patriot sistemleri tarafından karşılık verilemezken, Husiler tarafından kullanılan Burkan-2 füzelerinin sistemi aşmayı başardığı kaydediliyor.

Haberde Suudi yönetiminin güvenlik algısı oluşturmak için füzelerin imha edildiğini öne sürdüğü, buna karşın Patriotların başarısına dair bir kanıt olmadığı belirtiliyor.

FP haberinde, 1991 Körfez Savaşı sırasında sistemin başarı oranının abartıldığı, başlangıçta 47 füzeden 45'ini imha edebildiğinin söylendiği, sonrasında bunun yüzde 50'ye, daha sonra yüzde 25'e çekildiği bildiriliyor. Haberde ABD Kongresi tarafından yapılan araştırmanın bu oranın daha düşük olduğunu ortaya koyduğu aktarılıyor.

İran ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin füze kabiliyetine ve nükleer gücüne dikkat çekilen haberde, Patriot sistemlerinin bunlara karşılık vermeye yeterli olmayacağı, bu ülkelerin nükleer silah geliştirmeye ikna edilememesi durumunda füze savunma sistemlerinin ABD'yi koruyamayacağı itiraf ediliyor.