Patrick Cockburn: Suriye'ye hava saldırısının uzun dönemli etkisi olmaz

Independent'ın Ortadoğu muhabiri Patrick Cockburn, Suriye'ye yapılacak hava saldırısının ülkenin uzun vadeli geleceğine etkisi olmayacağını, ancak ABD'nin bölgesel ilişkilerini etkileyebileceğini yazdı.

Independent gazetesinin Ortadoğu muhabiri Patrick Cockburn, ABD'nin olası Suriye müdahalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cockburn, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad için "Hayvan Esad" dedikten ve Suriye'nin "bedel ödeyeceğini" söyledikten sonra "etkileyici bir şey yapmakta zorlanmayacağını" belirtti.

Buna karşın yazıda ABD hava saldırılarının uzun vadeli etkisinin şüpheli olduğu bildirildi. Yazıda Suriye'deki siyasi durumun Esad lehine olduğu ve Suriye nüfusunun büyük kısmının ordu kontrolündeki yerlerde bulunduğu, Doğu Guta operasyonunun da sonlanmakta olduğu hatırlandı.

'SURİYE EŞİT OLMAYAN ÜÇ BÖLGEYE BÖLÜNÜYOR'

Independent yazarı, Suriye'nin "Rusya-İran destekli Esad bölgesi", "Türkiye tarafından desteklenen Sünni Arap gruplar kontrolündeki İdlib, Afrin, Halep'in kuzeyi" ve "ABD destekli Kürt bölgesi" olmak üzere üç eşit olmayan bölgeye bölünmüş olduğunu belirtti.

ABD hava saldırılarının bu dengeyi değiştirmeyeceğini bildiren Patrick Cockburn, Esad'ın "Şam'da zafer kazandığı anda neden ABD ve Avrupalıları kışkırtmak isteyeceğinin gizemini koruduğunu" söyleyerek "kimyasal saldırı" iddialarını sorguladı.

Ancak "bu noktada zehirli gaz saldırısı yapmanın Suriye hükümeti için son derece aptal bir şey olacak olması, bunu yapmadıkları anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

İRAN'LA ANLAŞMAYI ETKİLER

Trump'ın "ABD'nin Suriye'deki gücünün sınırlarını gördüğünü" söyleyen Cockburn, Trump ile Pentagon arasında Suriye'de kalıcı varlık oluşturma konusunda da gerilim olduğuna dikkat çekti.

ABD'nin yeni ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ve yeni ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile "daha saldırgan" olabileceğini aktaran Ortadoğu muhabiri, İsrail'in de dikkati Gazze'de yaşananlardan uzaklaştırdığı için bu durumdan fayda sağlayacağını belirtti.

Yazıda Trump'ın 12 Mayıs'ta İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çıkıp çıkmama kararını alacağını belirten Cockburn, Suriye'ye hava saldırısı olasılığının İran'la anlaşmayı etkileyebileceğini bildirdi.

