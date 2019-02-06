Patlayan elektronik sigara şahdamarına saplandı, yaşamını yitirdi!

ABD'nin Teksas eyaletinde, boğazına patlayan elektronik sigaradan bir parça saplanan 25 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

ABD'nin Teksas eyaletinde, boğazına patlayan elektronik sigaradan bir parça saplanan 25 yaşındaki William Brown yaşamını yitirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre eyaletin sağlık yetkilileri, parçanın William Brown'ın sol şahdamarını kestiğini söyledi. Yetkililere göre olay 27 Ocak'ta bir elektronik sigara dükkanının park yerinde meydana geldi. Brown'ın elektronik sigarasıyla ilgili bir şey sormak için dükkana girdiği, dükkan sahibinin ambulans çağırdığı belirtiliyor.

Koma halinde hastaneye kaldırılan William'ın, röntgeninde boğazına bir parça saplandığı tespit edildi.

Birkaç hafta sonra doğum gününü kutlamaya hazırlanan William'ın 29 Ocak'ta öldüğü açıklandı.

195 PATLAMA OLAYI

ABD'de medyaya yansıyan haberlere göre 2009-2006 yılları arasında 195 elektronik sigara patlama olayı meydana geldi.

Geçen yıl Mayıs ayında Florida'nın Saint Petersburg kentinde bir elektronik sigara kullanıcısı, cihazın patlayan parçalarının başına saplanması sonucu hayatını kaybetmişti.