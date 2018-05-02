Paşinyan'dan eylemleri durdurma çağrısı

Nikol Paşinyan, Ermenistan'da eylemcilere çağrı yaparak eylemlerin durdurulmasını istedi.

Ermenistan’da eylemlerin başında bulunan Nikol Paşinyan, başlattığı genel grev ve protesto eylemlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

Paşinyan, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen protesto mitinginde yaptığı konuşmada, parlamentoda gelecek hafta yapılacak ikinci tur başbakanlık seçimine yarın resmen aday olacağını açıkladı.

Gün içerisinde tüm ülke genelindeki ve Erivan’daki protesto eylemlerinin sonuç verdiğini belirten Paşinyan, iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisinin kendisinin adaylığını destekleme kararı aldığını söyledi.

Paşinyan, başbakanlık seçiminin yapılacağı gün "250 bin değil, 500 bin kişinin toplanmasını beklediğini" ifade etti.

Başbakanlık seçimlerinin ilk turunda mecliste çoğunluk Paşinyan'ın adaylığına karşı çıkmıştı. Paşinyan yanlıları bunun üzerine eylemleri artırmıştı.