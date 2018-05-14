Paşinyan: Rusya'yla askeri işbirliği Ermenistan'ın güvenliğinin ana unsuru

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'yla askeri işbirliğinin Ermenistan'ın güvenliğinin ana unsuru olduğunu söyledi.

Ermenistan'da Serj Sarkisyan karşıtı eylemlerden sonra meclis tarafından Ermenistan Başbakanı seçilen Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Paşinyan, Rusya'yla ilişkilerine değinerek "Rusya'yla ilişkiler dostluk, eşitlik ve sorunları çözmek için karşılıklı isteklilik üzerine kurulu olmalı" dedi.

Ermenistan Başbakanı, "Rusya'yla askeri işbirliğini Ermenistan'ın güvenliğinin ana unsuru olarak görüyoruz" diye konuştu.

Nikol Paşinyan, buna karşın ABD, Avrupa Birliği, İran, Gürcistan, Çin ve Hindistan'la ilişkilerini de geliştirmek istediklerini söyledi. Paşinyan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi geliştirmiş ve İran-Ermenistan işbirliğinin artmasını kararlaştırmıştı.

Kremlin yetkilisi Yuri Uşakov, Putin ve Paşinyan arasındaki görüşmenin "iki lider birbirini ilk kez tanıyacağı için özellikle önemli olduğunu" belirtti.