Paşinyan: Ermenistan önkoşul olmaksızın Türkiye ile normalleşmeye hazır

Ermenistan'da vekaleten başbakanlık görevinde bulunan Nikol Paşinyan, önkoşul olmaksızın Türkiye ile normalleşmeden yana olduklarını belirtti.

Ermenistan’da istifa ettikten sonra vekaleten başbakanlık görevini yürüten Nikol Paşinyan, Erivan’ın önkoşul olmaksızın Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesine hazır olduğunu söyledi.

Sputnik'in haberine göre Paşinyan, "müzakereye hazır olmalarının ‘Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına daha az önem verecekleri anlamına gelmediğini" belirtti.

'SINIRIN KAPATILMASI KÖTÜ BİR POLİTİKA'

Paşinyan ayrıca Ankara'nın, Dağlık Karabağ'daki kriz nedeniyle Ermenistan-Türkiye sınırını kapattığını belirtti ve şunları söyledi:

"Bu kötü bir politika. Eğer birileri herhangi bir tehditle bizi krize yönelik bir çözüme zorlamayı umuyorsa, hata yapıyor. Türkiye ile müzakere sürecine hazırız. Ancak mecbur bırakılarak, tehditlerle veya bize karşı bir engelle herhangi bir adım atmayız. Böyle bir durumda, aksine daha da güçlenip birleşir ve istediğimiz sonuca ulaşırız."