'Paşinyan da dahil olmak üzere üçte bir oyu alan herkesi destekleyeceğiz'

Ermenistan'da iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin Genel Başkanı Vahram Baghdasaryan, 8 Mayıs'taki seçimde partisinin Paşinyan da dahil parlamentonun üçte birinden destek alan herkesi destekleyeceğini belirtti.

Ermenistan'da iktidardaki Cumhuriyetçi Parti Genel Başkanı Vahram Baghdasaryan yaptığı açıklamada, ülkenin yeni başbakanının 8 Mayıs'ta seçilebileceğini söyledi.

İktidar partisine yönelik protestolara liderlik eden "muhalif" Nikol Paşinyan ile görüşmesinden sonra konuşan Baghdasaryan, partisinin Paşinyan da dahil parlamentonun üçte birinden destek alan herkesi destekleyeceğini belirtti.

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan'ın protesto gösterileri sonrası istifasının ardından, başbakanlık için tek aday olan Paşinyan yeterli oyu alamamış, ülke çapında sivil itaatsizlik ve genel grev çağrısında bulunmuştu.