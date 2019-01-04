Paris'ten tanıdık açıklama: Sarı Yeleklilerin başlangıçtaki talepleri meşruydu ama...

Fransa hükümeti haftalardır süren Sarı Yelekliler protestolarının, hükümeti devirmeyi hedefleyen ayaklanma girişimine dönüştüğünü savundu. Protestocular yarın için Paris'te toplanma çağrısı yapmıştı.

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Paris'te başlayan ve ülkenin birçok kentine yayılan Sarı Yelekliler protestolarının hükümeti devirmeyi amaçlayan bir ajitasyona dönüştüğünü savundu.

Griveaux, hükümetin gösterilerin başlangıcında dile getirilen hayat koşullarıyla ilgili "meşru" taleplere hızla yanıt verdiğini ileri sürerek "Ancak o dönemin ardından Sarı Yelekliler olarak bilinen hareket dahilinde protestolara hâlâ devam edenler ayaklanma, ajitasyon peşindedir ve nihai hedefleri hükümeti devirmektir" diye konuştu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Griveaux, aynı zamanda hükümetin ülkenin dönüşümü için daha güçlü ve daha radikal adımlar atması gerektiğini kaydetti. Hükümet sözcüsü, Fransızlara sokaklara çıkmak yerine, önümüzdeki haftalarda tüm bölgelerde düzenlenecek ulusal tartışma platformları çerçevesinde görüşlerini ifade etmeleri çağrısı yaptı.

YENİ YILIN İLK BÜYÜK GÖSTERİSİ PARİS'TE

Sarı Yelekliler, yeni yılın ilk büyük gösterisi için Cumartesi günü Paris'te toplanma çağrısı yapmıştı.

Ülkedeki akaryakıt fiyatlarına yapılması planlanan zamların açıklanmasının ardından 17 Kasım 2018'de başlayan Sarı Yelekliler protestoları kısa sürede hükümetin politikalarının eleştirildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşmüş, ancak son haftalarda hız kesmişti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gösterileri dindirmek için ilk adım olarak akaryakıt zammını askıya almış, sonra da iptal etmişti. Macron ayrıca asgari ücrete 100 avro zam yapılmasını içeren bir paket açıklamış ancak Sarı Yelekliler sözkonusu paketin taleplerini karşılamadığını dile getirmişti.