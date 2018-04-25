Paris'te tedavi olan Hafter Libya'ya geri dönecek

Libya'nın doğusunu yönetmekte olan Halife Hafter, Paris'te tedavi olduktan sonra Libya'ya geri dönecek.

Libyalı komutan Halife Hafter'in, Paris'teki tedavisinin ardından Bingazi'ye geri döneceği aktarıldı.

Açıklama Hafter'in birliklerinin sözcüsü tarafından yapıldı.

Libya'nın doğusunu yönetmekte olan komutan, iki hafta önce yurt dışı gezisi için Paris'e gitmiş, burada rahatsızlanması üzerine tedavi altına alınmıştı.

75 yaşındaki Hafter'in Libya'nın tamamını yönetimi altına alabileceği söyleniyordu. Mısır ve Rusya'yla yakın ilişkileri olan Hafter'in sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Libya'nın geleceği belirsizleşmişti.