Paris'te polise karşı koyan eski boks şampiyonu gözaltında

Paris’te cumartesi günü yapılan Sarı Yelek eylemlerinde polisin müdahalesine yumruklarıyla karşılık veren eski boks şampiyonu gözaltına alındı.

Fransa’nın başkenti Paris’te cumartesi günü düzenlenen Sarı Yeleklilerin eylemlerinde bir köprüde polis müdahalesine yumruklarıyla karşılık veren eski boksör gözaltına alındı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde göstericilerden birinin polise yumruklarla karşılık verdiği görülüyordu.

Ülke genelinde 50 bin kişinin sokaklara çıktığı eylemlerde Paris’te polisi yumruklayan kişinin 37 yaşındaki Christophe Dettinger adlı eski bir boks şampiyonu olduğu açıklandı. Paris polisi Dettinger’in gözaltına alındığını duyurdu. Fransa İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dettinger'in kendisinin teslim olduğunu bildirdi. Dettinger'in polise saldırı suçlamasıyla yargılanacağı öğrenildi.

Dettinger’in eski antrenörü Jacky Trompesauce, RMC TV’ye yaptığı açıklamada olayın polisin bir kadına saldırması sonrasında yaşandığını söyledi.

Dettinger’in 2007 Fransa yarı ağır sıklet boks şampiyonu olduğu belirtildi.