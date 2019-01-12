Paris'te patlama: İlk belirlemelere göre gaz sızıntısı

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamaya bir fırındaki gaz sızıntısının yol açtığı bildirildi. Patlamada 2'si ağır 20 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldi.

Fransa polisi, başkent Paris’te bir patlama olduğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi. Patlamanın yaşandığı binada arama kurtarma çalışmaları sürerken, patlama sonucu 2'si ağır 20 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Patlama Paris'in 9. bölgesindeki Saint-Cecile ve Rue de Trevise caddelerinin kesiştiği köşede yer alan bir fırında meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamaya fırında yaşanan gaz sızıntısı yol açtı. Patlamanın ardından çıkan yangının yakınlardaki sokaklara da sıçradığı ifade edildi.

Paris polisi, vatandaşlara bölgeden uzaklaşmaları ve acil yardım ekiplerinin geçişine engel olmamaları uyarısında bulundu.