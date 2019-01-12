Paris'te patlama: En az 4 ölü, onlarca yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldi. Paris polisi patlamada en az 4 kişinin öldüğünü açıkladı. Fransa İçişleri Bakanlığı 47 kişinin yaralandığını, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu bildirmişti.

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldi.

Paris’in 9. bölgesinde bir ekmek fırınında meydana gelen patlamada en az 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, patlamanın gerçekleştiği sırada itfaiye ekiplerinin gaz sızıntısı ihbarını değerlendirmek üzere bölgede olduğu belirtildi.

AFP'nin son dakika haberine göre Paris Savcılığı 2 itfaiye çalışanının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Paris polisinden yapılan açıklamada patlamada ölenlerin sayısının en az 4 olduğu belirtildi. Fransa İçişleri Bakanlığı patlamada 47 kişinin yaralandığını, yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.

Patlama Paris'in 9. bölgesindeki Saint-Cecile ve Rue de Trevise caddelerinin kesiştiği köşede yer alan bir ekmek fırınında meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamaya fırında yaşanan gaz sızıntısı yol açtı. Patlamanın ardından çıkan yangının yakınlardaki sokaklara da sıçradığı ifade edildi.Paris polisi, vatandaşlara bölgeden uzaklaşmaları ve acil yardım ekiplerinin geçişine engel olmamaları uyarısında bulundu.

CNN Türk'ün haberine göre kanalın Paris Temsilcisi Arzu Çakır Morin, bölgede halen gaz kaçağı tehlikesinin devam ettiğini ve ikinci bir patlama tehlikesinin halen sürdüğünü aktardı. Patlamanın şiddetiyle cadde üzerindeki otomobil ve evlerde büyük hasar olduğu ve binanın alt kısmının yıkılmış durumda olduğu bildirildi.

Reuters'ın haberine göre Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner durumun kontrol altında olduğunu söyledi. Bakan Castaner 200 itfaiye görevlisinin kurtarma çalışmalarına katıldığını açıkladı.

İki helikopterin de yaralıları taşımak üzere Opera Binası yakınlarına indiği belirtildi.

Patlamanın şiddetiyle caddede bulunan çok sayıda bina ve araçta hasar oluştu.

Fransız haber kanalı BFMTV, patlama sonucu yakınlardaki bir tiyatronun da zarar gördüğünü duyurdu.