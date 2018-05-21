Paraguay İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı

ABD ve Guatemala'dan sonra Güney Amerika ülkelerinden Paraguay da İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı.
Paraguay Devlet Başkanı Horacio Carter ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'teki binanın açılışına katıldı.
ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı Filistinlileri ayağa kaldırmış, geçen hafta Gazze'de İsrail askerlerinin sınırda gösteri düzenleyenlere ateş açması sonucu en az 66 Filistinli direnişçi yaşamını yitirmişti.
Gazze'nin 12 farklı yerinde 50 binin üzerinde Filistinli eylem yapmıştı.
ABD'nin Kudüs kararı tepkiyle karşılanırken, Paraguay, Guatemala ve Tanzanya büyükelçiliklerini taşıma kararı almıştı.