Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde bir deprem oldu
Pazartesi, 26 Mart 2018 13:04

Okyanusya'da bulunan ada ülkesi Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 