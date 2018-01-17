Papa'nın Şili ziyareti zor geçiyor

Papa Francis, Şili ziyaretinde protestoların yanı sıra bir de kaza kurbanı oldu.

Papa Francis, Şili'nin başkenti Santiago'da O'Higgins Park'taki açık hava toplantısına giderken, yüzüne çarpan bez parçasıyla şaşkınlığa uğradı. 2013'te Katolik Kilisesi'nin başına geldiğinden beri ilk kez Şili'yi ziyaret eden Papa, günlerdir süren protestoların ardından bir de böyle bir kaza yaşadı.

'BARIŞ İÇİN ÇALIŞMA'

Sabah Şili Devlet Başkanı Michele Bachelet'yle birlikte bir konuşma yapan 81 yaşındaki Papa, parktaki buluşmada "barış için çalışma" sözü verdi.

Şili'de Katolik Kilisesi'ne yönelik "çocuk istismarı" eleştirileri, Papa'nın ziyaretiyle protestolara dönüşürken, çok sayıda kiliseye saldırılar da gerçekleşiyor.