Papa'dan 'ölüm cezası kaldırılmalı' çağrısı

Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis, ölüm cezasının kabul edilebilir olmadığını ve kaldırılması için çalışacaklarını ilan etti.

Pek çok konuda Katolik Kilisesi'nin geleneksel tutumuna aykırı açıklamalar yapan Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis, bu defa da ölüm cezasını hedef aldı.

Kilise'nin tarihiyle de çelişecek şekilde, "ölüm cezasının kabul edilebilir olmadığını" söyleyen Francis, kaldırılması için çalışacaklarını belirtti.

Vatikan tarafından bugün resmen yapılan duyuruya göre, ölüm cezası karşıtlığı Kilise'nin ilmihaline resmen eklendi.

Kilise öğretisine resmen içerilen yeni karara göre, "ölüm cezası, kişinin bozulamazlığına ve onuruna bir saldırı olduğu için kabul edilebilir değil" ve Vatikan "bu cezanın dünya çapında kaldırılması için kararlılıkla mücadele edecek."

DEĞİŞTİRENE KADAR 20 YIL UĞRAŞTILAR

Ölüm cezası karşıtlığı ilk kez Kilise'nin resmi doktrine dahil edildi ancak ölüm cezası konusundaki tavrın uzun bir süredir değişmekte olduğu biliniyordu.

Papa 2. John Paul, 1998 Noel'inde yayınladığı mesajda, "dünya ölüm cezasının kaldırılması için ihtiyaç duyulan acil ve isabetli adımlar atılması doğrultusunda bir akıl ortaklığına sahip" ifadesini kullanmıştı.

Papa 2. John Paul'un halefi 16. Benedict ise, liderleri, "ölüm cezasının kaldırılması için çaba göstermeye çağırmış" ve 2015 yılında, "suçlunun cezası ne kadar ciddi olursa olsun, bugün ölüm cezası kabul edilemez" demişti.