Papa Francis, Yemen'i işgal eden BAE'yi ziyaret edecek

Katolik Kilisesi Lideri'nin Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne tarihi bir ziyarette bulunacağı açıklandı. BAE, çocuk ölümlerine ve salgın hastalıklara yol açan Yemen işgalinin başlıca aktörlerinden biri.

Vatikan, bugün bir açıklama yaparak, Papa Francis'in Şubat ayında Yemen'i işgal eden güçlerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) tarihi bir ziyarette bulunacağını duyurdu.

Katolik Kilisesi'nden yapılan açıklamada, ziyaretin BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin veliaht prensi Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan'ın daveti üzerine gerçekleştiği belirtildi. Vatikan sözcüsü Greg Burke ise, Papa Francis'in daveti kabul etmesine ilişkin olarak, "Bu ziyaret, daha önce Mısır'a yapılan ziyaret gibi, Kutsal Babamızın dinler arası diyaloga verdiği büyük önemi yansıtıyor" diye konuştu.

Öte yandan, BAE'nin Suudi Arabistan ile birlikte gerçekleştirdiği Yemen işgali son yılların en büyük insani krizine yol açmış durumda. Çocuk ölümleri, açlık ve salgın hastalıklara yol açan Yemen işgali sürerken, Papa Francis'in BAE'ye gerçekleştireceği ziyaretin, bir Katolik Kilisesi liderinin Körfez bölgesine yapacağı ilk ziyaret olduğu belirtiliyor.

BAE'de yaklaşık 900 bin Hristiyanın yaşadığı ifade edilirken, Hindistan ve Filipinlerden ülkeye gelen göçmen işçilerin arasında da pek çok Hristiyanın bulunduğuna dikkat çekiliyor. Ülkede en az 10 katolik kilisesi bulunuyor.