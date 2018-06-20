Papa Francis, Trump'ın göçmen politikasını eleştirdi

Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis, ABD Başkanı Trump'ın göçmen politikasını eleştirdi, 'popülizmin çözüm olmadığını' söyledi.

Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis, ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkilere yol açan göçmen politikasını eleştirdi. Göçmen çocukların ailelerinden ayrılmasının "Katolik değerlere aykırı" olduğunu vurgulayan Francis, Trump idaresinin göç politikasına karşı açıklamalarda bulunan ABD'li psikoposları desteklediğini açıkladı.

Kilise'deki muhalifleri tarafından liberal olmakla eleştirilen Francis, Reuters'a verdiği röportajda, "popülizmin çözüm olmadığını" ifade etti.

İTALYAN HÜKÜMETİNİ DE ELEŞTİRDİ

Papa Francis, İtalyan hükümetinin 600'ün üzerinde sığınmacıyı taşıyan bir kurtarma gemisini denizde iki gün beklettikten sonra reddetmesini de eleştirmiş; bunun üzerine İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, eğer çok önemsiyorsa göçmenleri Vatikan'ın kabul etmesi gerektiğini belirterek yanıt vermişti.

Katolik Kilisesi lideri Francis, Salvini'nin bu sözlerine de yanıt vererek, "Gelen insanları reddemeyeceğinizi düşünüyorum. Onları kabul etmek, yardımcı olmak, onlara bakmak, eşlik etmek zorundasınız. Bunu yaptıktan sonra onları, bütün Avrupa'da, nereye koyacağınıza bakmalısınız" dedi.

"Psikoz yaratmak çözüm değil" diyen Papa Francis, "popülizm sorunları çözüme kavuşturmuyor. Çözüm kabullenmede, çalışmada, tutumlulukta" açıklaması yaptı.