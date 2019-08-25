Papa Francesco'dan Amazonlar için dua

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco Amazonlar'da devam eden yangınlar için dua etti.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco Amazonlar'da devam eden yangınlar için dua etti, "gezegen için hayati önem taşıyan" bu yağmur ormanlarındaki alevlerin kontrol altına alınması için kolektif çaba gösterilmesi çağrısı yaptı.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Papa Francesco, Pazar günleri Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda yönettiği Angelus duasında bu hafta Amazon ormanlarındaki yangınlara da değindi. Papa, "Amazon'da gelişen büyük yangınlar hepimizi kaygılandırıyor. Herkesin çabasıyla en kısa zamanda kontrol altına alınmaları için dua edelim. Akciğer görevi gören bu ormanlar gezegenimiz için hayati önemde" dedi.