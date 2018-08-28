Papa eşcinsel yönelimli çocuklar için psikiyatriyi işaret etti, Vatikan açıklama yaptı

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis'in İrlanda'ya yaptığı yolculuk sırasında, ‘eşcinsel eğilimli çocuklar' için psikiyatriyi işaret etmesinin ardından gelen eleştiriler üzerine, Vatikan papanın ‘eşcinselliği bir hastalık olarak görmediğini’ belirten bir açıklama yayımladı. Papa aynı ziyaret sırasında önde gelen ABD’li Kardinal Theodore McCarrick'le ilgili cinsel taciz iddialarına dair soruları da görmezden geldi.

Papa Francis’in, "eşcinsel eğilimler" gösteren çocukların anne-babalarına psikiyatri alanını işaret etmesi yoğun tepkilere yol açtı. Vatikan daha sonra resmi sosyal medya hesabından bu ifadeyi kaldırdı ve Papa'nın eşcinselliğin bir akıl hastalığı olduğunu öne sürmek istemediğini açıkladı.

Francis, bir gazetecinin, çocuklarında eşcinsel özellikleri gözlemleyen ebeveynlere ne önereceğini sormasının ardından, onların tedavi edilmesi gerektiğini ve anlayışla yaklaşılması gerektiğini söylemişti.

Papa, eşcinsel eğilim gösteren bir çocuğu görmezden gelmenin "babalık veya annelik hatası" olduğunu söyledikten sonra “Çocukluktan kendini gösterdiğinde, psikiyatri ile yapılabilecek çok şey var. 20 yıl sonra kendini gösterirse başka bir şey” demişti.

Açıklamanın tepki çekmesinin ardından bu sözler Vatikan'ın sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

Öte yandan Papa Francis İrlanda'ya yaptığı yolculuk sırasında, önde gelen ABD’li Kardinal Theodore McCarrick'le ilgili cinsel taciz iddialarına dair soruları görmezden geldi.

Kardinal Theodore McCarrick davasının Vatikan ve ABD Katolik Kilisesi tarafından görmezden gelindiği biliniyor. Kardinal Theodore McCarrick geçen ay istifa etmişti.