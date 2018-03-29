PAME'nin Syriza protestosuna polis saldırısı

Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), Syriza hükümetinin işçi ve halk düşmanı politikalarına karşı eylem gerçekleştirdi.
Binlerce işçinin katıldığı eyleme polis biber gazı ve coplarla saldırdı.
Polis saldırısının ardından geri çekilmeyen PAME üyeleri, saldırıyı kınayan sloganlar attı.
Atılan sloganlarda patronları koruyan Syriza'nın, işçilere polisi kullanarak saldırdığına işaret edilirken, "Ya sermayeyle, ya işçilerle" denildi.
Eylemin Syriza hükümetinin "bölgesel kalkınma" ve "üretim yeniden yapılandırması" konferansına tepki olarak yapıldığı bildiriliyor.