PAME'den Selanik'te büyük yürüyüş

Yunanistan'ın Selanik kentinde PAME öncülüğünde binlerce kişi, cumartesi günü 84. Uluslararası Selanik Fuarı sırasında 'Güncel iş ve ücret koşulları için, hakları kapsayan yaşam için büyük birleşik sınıf mücadelesi' sloganı altında yürüyüş gerçekleştirdi.

Yunanistan'ın Selanik kentinde PAME öncülüğünde binlerce kişi, cumartesi günü 84. Uluslararası Selanik Fuarı sırasında 'Güncel iş ve ücret koşulları için, hakları kapsayan yaşam için büyük birleşik sınıf mücadelesi' sloganı altında yürüyüş gerçekleştirdi.

Hükümetin, Avrupa Birliği'nin ve sermayenin saldırılarına karşı yapılan yürüyüşte, Yeni Demokrasi hükümetinin sendikal hareketi kırma planına yanıt verildi.

PAME, bugün daha iyi çalışma koşulları, ücret ve emekli maaşı, toplumsal çıkarların genişlemesini talep eden, kolektif demokratik süreci etkin olarak yürütecek işçileri kapsayan, işçi haklarının gaspı konusunda pazarlık yapmayacak, kaybedilenleri yeniden kazanacak, işçilerin haklarını ve iyileştirilmesi gereken çalışma koşullarını kuvvetli bir şekilde vurgulayacak, işçileri tekellere, onların sözcülüğünü yapan tüm hükümetlere, devlete, Avrupa Birliği'ne anti-kapitalist doğrultuda savunacak canlı ve hareketli bir sendikal harekete ihtiyaç olduğunun altını çizdi.