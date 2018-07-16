PAME'den emperyalizme karşı konser

Yunanistan Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), emperyalizme karşı halkların dostluğu mesajıyla konser düzenledi.

Yunanistan Tüm İşçilerin Militan Cephesi, Atina'da emperyalizme karşı konser gerçekleştirdi.

"Emperyalistlerin savaşlarına hayır-Yaşasın halkların dostluğu ve dayanışması" mesajıyla yapılan konsere Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin müzik grubu Yapıcılar da katıldı.

Yunanistan'dan ve Türkiye'den müzisyenlerin milliyetçiliğe, yabancı düşmanlığına, emperyalist planlara karşı birlikte şarkı söyledikleri konserde, halklar arasındaki birlikteliğin önemine dikkat çekildi.

PAME açıklamasında örgütün NATO ve diğer emperyalist örgütlere karşı olduğu ve bu konuda adımlar atmayı sürdüreceği bildirildi.