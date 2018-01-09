PAME grev hakları için greve gidiyor

PAME, grev haklarına sahip çıkmak için emekçilere grev ve eylem çağrısı yaptı.

Tüm İşçilerin Mücadele Cephesi (PAME), grev hakkının kısıtlanmasına karşı, 12 Ocak için emekçilere grev ve eylem çağrısı yaptı.

PAME, yapılan çağrının işçileri, gençleri, emeklileri, işsizleri, çiftçileri kapsadığını belirterek, mücadelenin kitlesel ve militan yanına dikkat çekti.

Yapılan çağrıda, "SYRIZA-ANEL Hükümeti, büyük sermayenin taleplerini dayatıyor, işçilerin mücadelelerini bastırmak anlamında grev hakkımızı yasaklıyor, sermaye gruplarının karı için işçi evlerinin açık artırmayla satılmasını sağlıyor" ifadeleri yer aldı.

PAME, yeni önlemlerin oylanması için parlamentoya getirilecekleri güne kadar, sendikalar, federasyonlar, bölgesel sendika merkezleri ile mücadeleye devam kararı aldı.