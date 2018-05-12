Palmira’ya geri dönüşler başladı

Suriye hükümetinin çağrısıyla binlerce Palmiralı terk etmek zorunda kaldıkları yurtlarına geri dönüyor.

Suriye’de IŞİD’in yıktığı tarihi Palmira kentinin sakinlerinin geri dönüşü başladı.

Suriye hükümeti Palmira’da yeniden inşa çalışmalarının tamamlandığını ve bölgeyi terk etmek zorunda kalan Palmira sakinlerinin geri dönebilmeleri için güvenliğin sağlandığını duyurdu.

Al Masdar’ın haberine göre, IŞİD’in yıktığı elektrik şebekesi, su kaynakları ve belediye kurumlarının yeniden inşası tamamlandı.

Suriye’de savaşın başlamasının ardından Palmira’yı iki kez işgal eden IŞİD ilk olarak 2016’da ve ardından 2017’de bölgeden çıkartılmıştı.