Pakistan'ın yeni başbakanı İmran Han: Beş yılda 10 milyar ağaç dikeceğiz

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin beş yılda 10 milyar ağaç dikme hedefi olduğunu duyurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin yeniden ağaçlandırma planlarıyla ilgili açıklama yaptı.

İmran Han, beş yılda 10 milyar ağaç dikme planı olduğunu söyleyerek, partisi Tahrik-i İnsaf'ın çevre konularına önem verdiğini belirtti.

Tahrik-i İnsaf'ın iklim değişikliğiyle ilgili programını hazırlayan Malik Emin Aslam ise, "Pakistan iklim değişikliğinden büyük zarar görüyor, bu sebeple kalkınmamızın çevreyle uyumlu olması gerekiyor, altyapımız iklim şoklarına karşı dayanıklı olmak zorunda" diye konuştu.

Aslam, Pakistan'ın hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarına yöneleceğini de dile getirdi.